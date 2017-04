Kritik am neuen Landesentwicklungsplan: Bayreuther Professor sieht Risiken

Den neue Landesentwicklungsplan in Bayern mit mehr Gewerbeflächen und einer Lockerung der so genannten Anbindepflicht kritisiert ein Bayreuther Professor für Stadt- und Landesentwicklung. Professor Manfred Miosga bezweifelt den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung. Er befürchtet eine Zersiedelung des Landes, mehr Umweltprobleme und mehr Pendler, die zur Arbeit fahren müssen.

Besonders finanzschwache Kommunen würden dazu verleitet, Gewerbegebiete auszuweisen und in Vorleistung zu gehen ohne absehen zu können, ob die neuen Gewerbe auch erfolgreich sind.

Man habe in den ländlichen Regionen kein Flächen-, sondern ein Strukturproblem, sagt Miosga heimischen Medien. Die Regionen bräuchten eine gute Finanzausstattung um dann mit ihrer Infrastruktur zu punkten und Menschen aus den Ballungsräumen zurückzuholen.