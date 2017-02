Kritik an Dobrindts Roboterauto-Gesetz: zu wolkig

München (dpa) – Der Gesetzentwurf für das automatisierte Fahren stößt bei Versicherungswirtschaft, Verbänden und Verbraucherschützern in Teilen auf Kritik. Der Grund: Rechtsexperten fürchten, dass rechtliche Unklarheiten nach Autounfällen zu langwierigen Streitigkeiten ums Geld führen könnten.

«Der Gesetzentwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung», sagte ADAC-Jurist Markus Schäpe. «Allerdings werden an einigen Stellen viel zu weiche Rechtsbegriffe verwendet. So heißt es zum Beispiel, der Fahrer solle «unverzüglich» wieder die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen – ohne nähere Definition von «unverzüglich».»

Ebenfalls unklar: Der Fahrer soll laut Dobrindt-Gesetz die Steuerung übernehmen, wenn er «aufgrund offensichtlicher Umstände» erkennen muss, dass der Computer gegen die Verkehrsregeln verstößt oder nicht bestimmungsgemäß funktioniert. Doch «offensichtlich» lässt einen weiten Interpretationsspielraum zu. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GdV) warnt deswegen, dass die Formulierung «zu Unklarheiten führen und sich in anschließenden Rechtsstreitigkeiten zulasten des Verkehrsopfers» auswirken werde.

Das sieht der Tüv-Verband ganz ähnlich: «Wir sehen Bedarf an einer rechts- und gerichtssicheren Konkretisierung der Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen dem Fahrer und dem System, das hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktionen ermöglicht», sagte Sprecher Johannes Näumann.