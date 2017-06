Kritik aus der Politik: Viel zu wenige barrierefreie Bahnhöfe im Landkreis Lichtenfels

Wann werden im Landkreis Lichtenfels endlich alle Bahnhöfe barrierefrei? Wie Landtagsabgeordnete Biedefeld mitteilt, kommt der Umbau der Bahnhöfe nur schleppend voran. Mit Ebensfeld und Lichtenfels seien aktuell nur zwei von insgesamt neun Bahnhöfen bislang barrierefrei, so die Politikerin. In Bad Staffelstein laufen derzeit die Planungen für einen Umbau. In einem Antrag an die Staatsregierung fordert sie auf, die Umbaupläne gerade für den Bahnhof in Burgkunstadt schneller voranzutreiben. Der Grund: Dort gibt es eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die auch Zug fahren.