Kritik der IG Bau: „Gelegenheitsvisiten“ auf den Baustellen in der Region

Auf den Baustellen in der Region wird zu wenig kontrolliert, Stichwort Schwarzarbeit. Das kritisiert die Gewerkschaft IG Bau. Die Zahl der Kontrollen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr in Oberfranken zurückgegangen, in Kulmbach, Kronach und Lichtenfels um acht Prozent.

Grund ist, dass der Zoll, der für die Kontrollen verantwortlich ist, nicht genügend Personal zur Verfügung hat. Problem: Viele Arbeitgeber nutzen das aus und stellen öfter Leute schwarz ein oder bezahlen sie schlecht, so die IG BAU.

Um die schwarzen Schafe zu erwischen, müsse das Personal dringend aufgestockt werden, fordert die IG Bau: Von bundesweit 10.000 zusätzlichen Kontrolleuren ist die Rede.