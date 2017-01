Kritik von Rabenstein: NPD-Verbot als Freifahrtschein für rechte Gruppierungen

Das Scheitern des NPD-Verbot ist ein falsches Zeichen und stärkt die bestehenden rechten Gruppierungen in der Region. Mit dieser Kritik reagiert der Bayreuther SPD-Landtagsabgeordnete Christoph Rabenstein auf die heutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Urteil habe verheerende Auswirkungen, so Rabenstein wörtlich. Dennoch müsse die Politik es akzeptieren. Die Parteien – allen voran auch seine SPD – seien jetzt gefordert. Man dürfe die nationalistischen Kräfte nicht stärker werden lassen, sagt Rabenstein. Sie böten keine Lösungen für die Menschen, so der Abgeordnete.