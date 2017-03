Kronach im Lichtermeer: „Kronach leuchtet“ findet vom 26. April bis zum 7. Mai statt

„Wohlfühlen, entdecken, staunen“ – das verspricht das „Kronach leuchtet“ in diesem Jahr wieder. Unter diesem Motto findet das Lichterfest heuer vom 26. April bis zum 7. Mai statt. Jedes Jahr zieht das Event hunderttausende Besucher an und die kriegen in diesem Jahr noch mehr zu sehen als sonst. Der Lichtweg führt heuer bis zum Spital.

Auch Sie können sich mit Ihrem Lichtprojekt bewerben und Teil von „Kronach leuchtet“ werden. Außerdem werden Helfer gesucht. Am kommenden Mittwoch findet im Kronacher Schützenhaus eine Startveranstaltung statt. Da werden nochmal alle Details vorgestellt und wo Hilfe gebraucht wird. Los geht’s um 18 Uhr 30.