Kronach leuchtet: die Vorbereitungen für den Ur-Licht-Event laufen schon

Kronach leuchtet geht wieder los. Das erste Lichtobjekt wird gerade aufgebaut und zwar in einem Autohaus. Kronach leuchtet ist 2005 von Design-Studenten der FH Coburg ins Leen gerufen worden. Inzwischen ist es der größte Licht-Event in ganz Bayern und findet viele Nachahmer auch über Oberfranken hinaus. Letztes Jahr war Kronach leuchtet sogar beim Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue. Die Vorbereitungen dauern immer mehrere Wochen. Heuer gibt’s einen Lichtweg bis zum Spital und Krenstück wird wieder die Obere Stadt in Kronach sein.