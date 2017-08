Gute Nachrichten für die Besucher des Kronacher Freischießens. Eine Maß trinken und deshalb das Auto gar nicht erst mitnehmen ist auch in diesem Jahr wieder möglich. Neben dem Freischießen-Express soll es auch heuer eine Sonderlinie des Kronacher Stadtbusses; das meldet die Stadt Kronach. Der Bus fährt an allen Festtagen. Abfahrt ist neben dem Schützenhaus. Die genauen Fahrzeiten finden Sie in einem Fahrplan, der im Rathaus ausliegt oder auf der Homepage der Stadt Kronach zu finden ist.