Kronacher Polizei sucht flüchtigen Autofahrer: Mann wird von rotem VW erfasst und verletzt

Wer fährt einen roten VW, der jetzt keinen Außenspiegel mehr hat und auf dem ein weißer Aufkleber mit einem Mittelfinger klebte? Das fragt die Kronacher Polizei, denn bei Gehülz wurde ein Mann von diesem Auto angefahren und verletzt. Danach fuhr der Mann einfach davon.

Der Mann war am Donnerstag gegen 20 Uhr mit seiner Frau und seinem Hund beim Sportgelände in Gehülz spazieren, als von hinten der VW kam und den Mann mit der rechten Seite erfasste. Der Zusammenstoß war so stark, dass der Außenspiegel mit dem Mittelfinger abbrach und liegenblieb. Der Mann erlitt Prellungen. Die Polizei sucht jetzt nach dem flüchtigen Fahrer und bittet um Zeugenhinweise.