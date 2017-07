Kronach hat gewählt und Gina Zapf eine zweite Amtszeit als Weinkönigin der Cranach Stadt beschert. Die 24-jährige Zeitsoldatin aus Ziegelerden bei Kronach wird ihre Heimat also ein weiteres Jahr lang zusammen mit zwei Weinprinzessinnen repräsentieren. Beim Kronacher Weinfest ist die junge Frau am Wochenende im Amt bestätigt worden. Das Kronach Weinfest hat eine lange Tradition und wird immer mit der Partnerstadt Rhodt in der Pfalz gefeiert.