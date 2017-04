Kroos hofft auf Lewandowski-Einsatz

München (dpa) – Fußball-Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid hofft auf ein Einsatz von Robert Lewandowski im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern. «Ich hoffe, dass die Bayern mit ihrer ersten Elf spielen können. Ich mag Herausforderungen», sagte Kroos am Abend vor dem Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) in München.

Kroos, der beim 0:4-Debakel im Halbfinal-Rückspiel vor drei Jahren noch auf Münchner Seite auflief, erwartet für die Partie, «dass beide Teams auf allerhöchstem Niveau versuchen werden, ihre Philosophie durchzusetzen».

Sechs Tage vor dem Rückspiel in Madrid hoffen die «Königlichen», dass sie ihre starke Torserie fortsetzen. In 52 Pflichtspielen nacheinander erzielten sie immer ein Tor. «Was wir bisher gemacht haben, haben wir sehr gut gemacht. Aber wir müssen auch am Mittwoch zeigen, dass wir gut drauf sind», sagte Trainer Zinedine Zidane. «Unsere Aufgabe ist immer, das Maximale zu geben, um das Spiel zu gewinnen.»

Die Spanier müssen in der Defensive auf Pepe und Raphael Varane verzichten. Angeschlagen ist Außenverteidiger Daniel Carvajal. «Ihm geht es gut. Eine muskuläre Sache, aber nicht so gravierend», sagte Zidane.