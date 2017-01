Kündigung zu Weihnachten: Stadtsteinacher Mesner klagt gegen seinen Rauswurf

Die katholische Pfarrei in Stadtsteinach will künftig auf einen hauptamtlichen Mesner verzichten und die Aufgaben ehrenamtlich erledigen lassen um Geld zu sparen. Laut Bayerische Rundschau ist Mesner Andreas Dremer nach 16 Jahren gekündigt worden. Allerdings will er die Kündigung nicht hinnehmen und klagt. Im Februar gibt’s einen so genannten Gütetermin, bei dem das Arbeitsgericht versucht, einen Kompromiss zu finden.

Die Pfarrei Stadtsteinach argumentiert, die Erzdiözese Bamberg habe die Zuschüsse für Mesner zurück gefahren, von den 840 Pfarreien in der ganzen Diözese hätten nur 30 einen hauptamtlichen Mesner.

Die Frage wird jetzt sein, wie emotional die Gespräche ablaufen. Der Mesner hat sich seit 16 Jahren mit seinem ganzen Herzblut eingebracht und neben seinem Mesner-Job Geld für die Kirche gesammelt und sich um Krippen und Orgel gekümmert.

Die Pfarrei wiederum schreibt jedes Jahr 23.000 Euro Miese und sieht wie ein ganz normales Unternehmen in den Personalkosten eine Sparmöglichkeit.