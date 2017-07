Kulmbach feiert: Heute ist Gregorifest

Für die Kulmbacher Schüler ist es das Zeichen: Die Sommerferien sind bald da. Heute findet hier das traditionelle Gregorifest statt. Das Gregori in Kulmbach erinnert an Papst Gregor I., der zahlreiche Klosterschulen gegründet hat und als besonders kinderfreundlich gegolten hat. Oberbürgermeister Henry Schramm sagt im Vorfeld, er freue sich sehr, dass die Kinder mit ihrem Umzug an diese jahrhundertealte Tradition erinnern. Es wird sicher auch in diesem Jahr wieder ein tolles und ganz besonderes Schülerfest werden, so der OB. Im Mittelpunkt steht der Festumzug heute Nachmittag. Um 13 Uhr 30 laufen die Schüler vom MGF Gymnasium über die Spitalgasse und die Buchbindergasse hin zum Marktplatz.