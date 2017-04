Kulmbach forstet auf: Bierstadt sichert ihr Quellgebiet mit tausenden Bäumchen

Die Stadt Kulmbach forstet auf, mit tausenden jungen Bäumen. Aber nicht in der Stadt, sondern in ihrem Quellgebiet im Wald bei Marktschorgast, dort, wo das Kulmbacher Trinkwasser herkommt. Auf über drei Hektar Fläche werden vor allem Tannen und Laubbäume angepflanzt. Stadtförsterin Carmen Hombach erklärt in der Frankenpost, es sei wichtig das Quellgebiet zu sichern ,die Bäume dienten dazu das Gebiet rein zu halten. Tannen werden gepflanzt, weil die tief wurzeln und mit dem künftig geringeren Niederschlag besser klar kommen. Wichtig ist aber auch eine gewisse Vielfalt gegen Schädlinge, also gibt’s Ahorn, Eiche und Kirsche dazu. Warum die Bäume ordentlich in Reih und Glied gepflanzt werden, erklärt die Kulmbacher Stadtförsterin auch: damit das ausgrasen zwischen den Setzlingen leichter geht.