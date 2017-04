Kulmbach goes USA: Metal-Band „Dying Gorgeous Lies“ tritt vierwöchige Tournee an

Das ist wirklich die Erfüllung aller Träume für eine Band – eine Tournee durch die USA. Für die Kulmbacher Musikgruppe „Dying Gorgeous Lies“ wird sie wahr und zwar ab heute. Bis Ende Mai stehen die vier Musiker rund um Sängerin Liz unter anderem in Chicago, Las Vegas und San Francisco auf der Bühne.

Die „Dying Gorgeous Lies“ machen Metal-Musik und proben in der Alten Gössmannsreuther Schule.

„Es ist der absolute Wahnsinn. Wir können es kaum erwarten, dass es heute losgeht in Detroit“, so Sängerin Liz gegenüber Radio Plassenburg. Die fünf Kulmbacher begleiten die weltbekannten Metal-Bands „Sepultura“ und „Testament“.