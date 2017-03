Kulmbach, Kronach, Lichtenfels: mehr Straftaten, aber auch mehr Aufklärung

In einigen Teilen von Oberfranken ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr gesunken. Nicht so in den Landkreisen Kulmbach, Kronach und Lichtenfels. Hier sind es mehr geworden – das ist die schlechte Nachricht. Die Gute: es wurden aber auch mehr von ihnen aufgeklärt. Insgesamt sind im Landkreis Kulmbach über 3800 Straftaten gezählt worden – mehr als 81 Prozent konnte die Polizei aber auch aufklären. Im Kreis Lichtenfels waren es gut 3100 und im Landkreis Kronach waren es fast 2600 Delikte innerhalb eines Jahres.