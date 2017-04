Kulmbach rockt: R.I.O. Tourabschluss in Gößmannsreuth

Nicht nur in der Lichtenfelser Straße wird am Samstag bei der Sternfahrt ordentlich gefeiert. Wer auf handgemachte Live-Musik steht, sollte vielleicht in Gößmannsreuth vorbeischauen. Da ist heute der Abschluss der „Rock in Oberfranken“ Clubtour. Die vier besten oberfränkischen Nachwuchsbands geben sich da die Ehre. Jeder Besucher kann mit voten, welche Band die beste war. Die Gruppe, die über die fünf Tourkonzerte die meisten Stimmen gesammelt hat, bekommt in Kulmbach den Titel „Oberfrankens Band des Jahres“ verliehen. Los geht das Konzert in der Alten Gößmannsreuther Schule heute um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.