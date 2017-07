Kulmbacher Bierwoche: Änderungen in der Verkehrsführung

Die Kulmbacher Bierwoche steht unmittelbar bevor. Dadurch gibt es in der Kulmbacher Verkehrsführung einige Änderungen, die die Stadt jetzt mitteilt: Für den Festumzug am kommenden Samstag sind ab ca. 10 Uhr 30 die Buchbindergasse, der Holzmarkt, der Kressenstein und die Pestalozzistraße kurzfristig voll gesperrt. Das gilt auch am Sonntag für den Umzug der Fanclubs. Zwischen 8 und 12 Uhr steht dann auch der Schwedensteg nicht als Parkmöglichkeit zur Verfügung. Außerdem bleibt die Lichtenfelser Straße ab Freitag, 12 Uhr gesperrt. Neben den Parkplätzen und -häusern in der Innenstadt steht außerdem der Parkplatz beim Globus Baumarkt als Parkmöglichkeit zur Verfügung.

Am Samstag gegen 11 Uhr wird OB Henry Schramm im Festzelt in der Lichtenfelser Straße das erste Fass Festbier anstechen. Das Bierfest geht bis zum 6. August.