Kulmbacher Bierwoche: Tischreservierungen werden ab sofort angenommen

Wer zur Kulmbacher Bierwoche einen Tisch reservieren möchte, kann sich ab sofort kümmern. Und – braucht, wie schon in den Vorjahren auch, ein bisschen Glück. Denn die Reservierungen werden auch heuer ausgelost, da die Nachfrage die Kapazitäten meist bei weitem übersteigt. Reservierungen anmelden kann man ab sofort per Mail unter reservierung@kulmbacher-bierwoche.de oder per Fax unter 09221-705213. Wer zum Zug kommt, bekommt dann bis Ende Mai eine Rückmeldung der Kulmbacher Brauerei. Aber auch Kurzentschlossene sind auf der Bierwoche nicht chancenlos; auch in diesem Jahr wird ein Teil der Tische nicht mit Reservierungen belegt werden.