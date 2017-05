Kulmbacher Bürgerhospital: Ein neuer Betreiber soll her

Was passiert mit dem Kulmbacher Bürgerhospital? Letzte Woche war bekannt geworden, dass die AWO sich endgültig aus dem Haus in der Spitalgasse zurückzieht. Zum 30. Juni läuft der Pachtvertrag aus, dann wird die Einrichtung schließen.

Bewohner und Mitarbeiter, wie auch die Stadtratsfraktionen von FDP und CSU kritisieren das Vorgehen der AWO scharf. Zu spät sei die Entscheidung bekannt gegeben worden, man hätte die Betroffenen viel früher informieren müssen.

Die AWO bietet den Bewohnern und ihren Angehörigen vier alternative AWO-Unterkünfte an.

Die Stadt Kulmbach und Oberbürgermeister Henry Schramm wollen das Gebäude aber als Pflegeheim erhalten. Nur ein neuer Betreiber muss her. Dafür käme laut 3. Bürgermeister Frank Wilzok zum Beispiel das BRK in Frage. Möglicherweise wird das Thema in der heutigen Stadtratssitzung zur Sprache kommen.