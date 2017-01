Kulmbacher Hallenfußball-Firmenturnier: Morgen um 9 Uhr ist Anstoß in der Dreifachturnhalle

Am Dreikönigstag wird in Kulmbach traditionell gekickt; das Hallenfußball-Firmenturnier in der Weiherer Dreifachturnhalle steht morgen an. 14 Mannschaften haben sich in diesem Jahr angemeldet, zum Beispiel die Mediengruppe Oberfranken, die Sparkasse, Glen Dimplex, Maxit oder die Post.

Ausrichter des Turniers ist in diesem Jahr nicht wie gewohnt die Töpfer GmbH, sondern die Stadt. Aus organisatorischen Gründen war es Töpfer nicht möglich, heißt es, deswegen ist die Stadt eingesprungen.

Um 9 Uhr geht das Turnier in der Dreifachturnhalle los und Sie sind herzlich zum Zuschauen und Anfeuern eingeladen.