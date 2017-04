Kulmbacher Top-Boxer: Leo Schels holt nach Kampfpause Sieg in Kitzingen

Der Kulmbacher Boxer Leo Schels hat beim Fritz Dollinger-Gedächtnis-Turnier in Kitzingen gewonnen. Nach einer fast einjährigen Kampfpause hatte Boxerin Sibylle Marks den Kulmbacher auf „Betriebstemperatur“ gebracht. Leo Schels nutzte seine Reichweitenvorteile und seine technischen Fertigkeiten und sicherte sich in drei sehenswerten Runden den verdienten Sieg in seiner Klasse. Trainer Willy Kastner und Sibylle Marks gratulierten dem sympathischen Sieger.

Und beim ATS schaut man schon wieder nach vorne: Die Kulmbacher Boxer Michael Dik, Leo Schels und Daniel Schober rechnen sich bei den Frankenmeisterschaften in zwei Wochen in Marktredwitz gute Chancen aus.