Kulmbacher Uni-Campus: Uni Bayreuth gibt erste Einblicke

Welche Lebensmittel machen schlank? Was muss ich essen, um lange gesund und fit zu bleiben? Das sind Fragen, die bald in Kulmbach beantwortet werden sollen. Am geplanten Campus „Life Science – Food and Health“ sollen bis zu 20 Studiengänge angeboten werden, die sich mit diesen Fragen befassen. Unter anderem auf folgenden Feldern soll gelehrt und geforscht werden: „Biologische Vielfalt der Nahrungsmittel“, „Lebensmittelsicherheit und -überwachung“ oder „Ernährungs- und Gesundheitskompetenz“.

Das Ziel ist, gemeinsam mit der Uni Bayreuth bis zu 1.000 Studierende nach Kulmbach zu bringen. Nach Möglichkeit soll es zum Wintersemester 2019 losgehen.

Stefan Leible, der Professor der Uni Bayreuth sagt, nach dem Studium in Kulmbach haben die Studierenden gute Zukunftsaussichten. Sie können international zum Beispiel in Firmen arbeiten, die mit der Lebensmittelherstellung und -vermarktung zu tun haben, in Behörden, die Lebensmittel überwachen oder in der Forschung bleiben.