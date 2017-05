Kulmbacher Volksfest: Polizei musste wegen „alkoholtypischer Delikte“ schon mehrfach eingreifen

Das Kulmbacher Volksfest läuft, allerdings passieren am Rande auch Dinge, die nichts mit Spaß und Freizeit zu tun haben. Wie die Polizei meldet, mussten die Beamten dieses Jahr schon in vier Fällen ermitteln. Eine 14-jährige Schülerin wurde stark betrunken ins Krankenhaus eingeliefert, zweimal kam es zu Schlägereien und am Montag Nachmittag hat ein Mann zwei Frauen belästigt. Der 19-Jährige hatte eine junge Frau begrapscht, eine zweite wollte zu Hilfe kommen. Daraufhin versperrte ihr der 19-Jährige den Weg, ließ schließlich aber von beiden Frauen ab. Er wurde kurze Zeit später von der Polizei festgenommen.

Die Kulmbacher Beamten weisen daraufhin, dass es sich bei den Taten eher um alkoholtypische Delikte handelt und das Kulmbacher Volksfest sicher ist.

