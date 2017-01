Kunkel auf Abschiedstour: Oberfränkischer Polizeipräsident geht in Ruhestand

Ende März geht er in den Ruhestand, gestern hat sich der oberfränkische Polizeipräsident Reinhard Kunkel schon mal in Kulmbach verabschiedet. Was die Kulmbacher mitnehmen aus den sechs Jahren mit Kunkel als Präsident, das ist der hohe Stellenwert der Sicherheit. Beispiel, das Sicherheitskonzept für das Bierfest Kulmbach. Oberbürgermeister Schramm hat sich bei dem scheidenden Polizeipräsidenten bedankt. Immer, wenn wir seine Hilfe gebraucht haben, konnten wir uns an ihn wenden.

Seit Oktober 2010 steht Reinhard Kunkel an der Spitze der 2.200 oberfränkischen Polizisten in neun Landkreisen und über 200 Gemeinden.Die Motorradsternfahrt heuer nach Kulmbach wird bereits sein Nachfolger anführen. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Die Entscheidung fällt im Bayerischen Innenministerium.