Kunst und Kultur in Kulmbach: 215 Teilnehmer dieses Jahr bei den Sommerkunstwochen

Die Sommerkunstwochen bringen jedes Jahr künstlerisches Flair und zahlreiche Gäste aus ganz Deutschland nach Kulmbach. In diesem Sommer waren es 215 Maler, Bildhauer, Dichter, Kalligrafen und Schauspieler, die sich in Workshops und Kursen Zeit für Kunst und Kultur genommen haben.

Stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann lobte laut Bayerische Rundschau am Samstag bei der Abschlussfeier im Kulmbacher Badhaus die Organisatorin, Jutta Lange. Mit viel Herzblut und großem Engagement lockt sie Teilnehmer sogar aus Essen, Stuttgart und Berlin zu den Kunstworkshops in die Bierstadt. Längst machen die Sommerkunstwochen Kulmbach weit über Oberfranken hinaus als Kulturstandort bekannt.