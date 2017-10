Kunstwerke aus Seniorenheim gestohlen: Bewährungsstrafe

Nürnberg (dpa/lby) – Sie drangen in ein Nürnberger Seniorenheim ein und stahlen einem Bewohner knapp ein Dutzend wertvolle Kunstwerke – dafür sind am Donnerstag zwei Männer zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der 49 Jahre alte Angeklagte wurde zu einer Strafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt, die Bewährungsstrafe des sechs Jahre jüngeren Komplizen fiel einen Monat länger aus. Mit den vergleichsweise milden Strafen honorierte das Amtsgericht die umfassenden Geständnisse der beiden Angeklagten im Rahmen einer sogenannten Prozessabsprache.

Beide Beschuldigte gaben zu, im August 2015 in die Wohnung des Rentners in einem Seniorenheim eingedrungen zu sein und elf Kunstgegenstände im Wert von rund 250 000 Euro gestohlen zu haben. Zur Beute gehörten neben mehreren Gemälden auch eine Statue und eine barocke Uhr. Die Kunstwerke hatten die beiden Männer bei einem Umzug des Rentners im Jahr 2014 von Österreich nach Nürnberg gebracht. Sie waren Teil des Umzugsguts und den beiden Männern offenbar aufgefallen. Das Duo flog auf, nachdem ein Teil der Diebesbeute bei einem großen Auktionshaus in Wien angeboten worden war.