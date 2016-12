„Kurve der Hoffnung“: Trunk erfreut über aktuelle Bevölkerungsprognose Oberfrankens

Endlich einmal gute Nachrichten zum demographischen Wandel in Oberfranken. Der Rückgang der Einwohner im Bezirk schwächt sich immer mehr ab, deshalb spricht IHK- Präsident Heribert Trunk von einer „Kurve der Hoffnung“. Die aktuelle Prognose sei ein Beweis für die Anziehungskraft Oberfrankens. Die Förderprogramme des Freistaates hätten ihre Wirkung gezeigt, so Trunk. Zum Beispiel gibt es Geld für die Verschönerung von Ortskernen. Von diesem Förderprogramm profitierte zum Beispiel auch schon der Landkreis Kulmbach. Das Breitbandförderprogramm erwähnt der IHK- Präsident und die Aufnahme wichtiger Projekte in den Bundesverkehrswegeplan.

Die Bevölkerungsprognosen der vergangenen Jahre sagten bis 2035 einen Rückgang der Einwohner in Oberfranken auf unter eine Million voraus. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.