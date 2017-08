Kurze Sommerpause: Schneeregen auf der Zugspitze

Garmisch-Partenkirchen (dpa) – Erste winterliche Eindrücke mitten im Sommer auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen: Wie Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag berichteten, kam es am Samstag auf dem höchsten Berggipfel Deutschlands zu leichten Schneefällen. Bei einer Temperatur von knapp einem Grad sei es kühler als in den vergangenen Tagen geworden, was abwechselnd zu Niederschlägen und Schneeregen geführt habe. Wie der DWD anmerkte, sei eine solche Wetterlage auf dem Gipfel allerdings auch im Sommer nicht ungewöhnlich. Der Berg ist 2962 Meter hoch.