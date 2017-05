Kušej: Mit Theater Stellung gegen Nationalismus beziehen

München (dpa) – In Zeiten eines aufkeimenden Nationalismus müssen Theaterleute nach Ansicht des Intendanten Martin Kušej vom Münchner Residenztheater unbedingt Stellung beziehen. «Zuerst durch die Inhalte, die wir auf der Bühne darstellen, aber vor allem auch durch persönliche Statements, Interviews, aktive Beteiligung an politischer Aktion, Unterstützung überparteilicher Gemeinschaft!», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. «Das Theater ist gerade der Ort, wo diese Dinge thematisiert und künstlerisch verarbeitet werden.»

Dazu passt die Uraufführung, die der Österreicher am Sonntagabend mit dem Schriftsteller Albert Ostermaier auf die Bühne bringt. «Phädras Nacht» greift den griechischen Mythos um die unglückliche Liebe Phädras zu ihrem Stiefsohn Hippolyt auf und bettet diese in starke politische und gesellschaftliche Bezüge ein. Das Stück schlage einen Bogen vom Drama der Klassik bis zum Neonazi-Terror und seiner Hatz auf Menschen, die hierher geflüchtet sind, erklärte Kušej. Der Theater- und Opernregisseur ist seit 2011 Intendant am Münchner Residenztheater.