Ladendiebstahl im Fritz: wegen zwei Schachteln Zigaretten in Gewahrsam

Wegen zwei Schachteln Zigaretten im Wert von 14 Euro und seiner Uneinsichtigkeit musste ein 20-Jähriger in Kulmbach die Nacht auf Freitag in Polizeigewahrsam verbringen.

Der junge Mann hatte die Zigaretten in einem Geschäft im Einkaufszentrum Fritz gestohlen. Danach wurde ihm unter anderem ein Hausverbot erteilt, das er aber missachtete, denn nur 10 Minuten später traf ihn der Sicherheitsdienst erneut im Fritz an.

Die Polizei kam erneut und nahm den 20-Jährigen mit. Jetzt bekommt er nicht nur eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, sondern auch noch wegen Hausfriedensbruchs.