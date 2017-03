Länderübergreifende Schwerpunktkontrollen: oberfränkische Polizei zieht Bilanz

Etliche Straftaten hat die oberfränkische Polizei in den letzten Tagen aufgedeckt. Rund 100 Polizisten waren an einer länderübergreifenden Fahndungs- und Kontrollaktion gegen Einbruch beteiligt. Die Fahnder haben aber auch Verkehrsvergehen, Drogendelikte und Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt.

Zum Beispiel ist ihnen ein 25-Jähriger ins Netz gegangen, der eine Luftpistole dabei hatte, aber keinen Waffenschein dafür. Im Grenzgebiet zu Tschechien haben Schleierfahnder ein Auto angehalten, in dem Crystal Meth geschmuggelt wurde.

Bayernweit sind mit der Aktion über 11.000 Personen und Fahrzeuge kontrolliert worden, dabei hat die Polizei rund 200 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt.