Ländliche Regionen im Trend: IHK stellt beim Kommunalforum neue Studie vor

Der Industrie- und Handelskammer geht es darum, Oberfranken zukunftsfähig zu machen. Die Breitbandoffensive war das eine, die Infrastruktur ist das andere Dauerthema. Neueste Trends und wie man darauf reagieren sollte, stehen heute beim zweiten oberfränkischen Kommunalforum im Mittelpunkt. Dabei soll in Bayreuth in der Oberfrankenhalle eine neue Studie vorgelegt werde, die besagt, dass es die Menschen immer mehr aufs Land zieht. Die ländlichen Regionen gewinnen an Bedeutung und sie müssten entsprechend Arbeitsplätze vorweisen können, heißt es da.

Vertreter der oberfränkischen Kommunen, Politiker und Unternehmer werden heute beim Kommunalforum darüber diskutieren. Auch Staatsminister Markus Söder wird erwartet wenn es um die ökonomische Entwicklung der Region geht.