Länger feiern während der Bierwoche: Stadtrat befürwortet Sperrzeitverkürzung

Wenn das Festzelt heuer zur Bierwoche dicht macht, darf in der Innenstadt länger weitergefeiert werden als bisher. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. Demnach dürfen die Gastronomen in der Innenstadt unter der Woche bis 1:30 Uhr draußen ausschenken. Am Freitag und Samstag ist sogar erst um 2:30 Ausschankschluss. Der Stadtrat stimmt damit einem Antrag der Kulmbacher Jungen Union zu. Weil das Bierfest dieses Jahr nicht in der Innenstadt stattfinde, bräuchten die Leute länger vom Bierzelt in die Stadt. Deswegen müsse es dort auch länger was zu trinken geben, hatte es in dem Schreiben der JU geheißen.