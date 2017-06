Längere Ausschankzeiten: JU-Kulmbach will neue Regelung für die Innenstadt zum Bierfest

Beim Kulmbacher Bierfest sollte es länger Bier geben, wenigstens in der Innenstadt. Das jedenfalls meint die Junge Union in Kulmbach. Sie will die Ausschankzeiten für die Gastronomen in der Oberen Stadt und in der Innenstadt von Kulmbach zur Bierwoche dieses Jahr verlängern. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Schramm argumentiert der Kulmbacher JU-Vorsitzende Thomas Ludewig, dadurch das das Bierfest in der Lichtenfelser Straße stattfinde seien die Laufwege in die Innenstadt länger, also müsse man auch länger was zu Trinken bekommen. Die JU schlägt Ausschankzeiten für die Außenbereich der Lokale unter der Woche bis mindestens 1 Uhr und bis mindestens 2 Uhr morgens am Wochenende vor. Die JU hofft natürlich auf eine Entscheidung noch vor dem Bierfest, die erste Möglichkeit wäre die Stadtratssitzung morgen oder dann die im Juli.