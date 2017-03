Lage in Bamberg entspannt sich: Bombendrohung stellt sich als falsch heraus

Entwarnung in Bamberg: dort hatte es seit heute Mittag am zentralen Busbahnhof einen Großeinsatz gegeben. Um kurz nach 12 Uhr sagte ein Mann in einem Linienbus, dass er eine Bombe in seinem Rucksack habe und diese zünden wolle.

Umgehend wurde der Bereich geräumt. Das Landeskriminalamt war vor Ort, um verdächtige Gepäckstücke zu untersuchen. In den Rucksäcken befanden sich keine gefährlichen Gegenstände, so Anne Höfer von der Polizei Oberfranken:

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.

Bei ihm handele es sich um einen 30jährigen Mann aus dem Senegal, der in einer Bamberger Flüchtlingsunterkunft untergebracht war. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Es bestünden wesentliche Anhaltspunkte, dass der 30-Jährige an einer psychischen Erkrankung leide, heißt es von der Bamberger Staatsanwaltschaft.