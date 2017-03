Polizeieinsatz an Duisburger Sparkasse unblutig beendet

Duisburg (dpa) – Der Einsatz in einer Sparkassenfiliale hat die Polizei in Duisburg am Morgen über Stunden in Atem gehalten. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, Menschen wurden nach ersten Angaben der Polizei nicht verletzt.

Rund drei Stunden nach dem Alarm drangen Einsatzkräfte in das Gebäude ein, stießen dort aber auf keinen Täter mehr. Die genauen Umstände des Überfalls waren zunächst unklar.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Mitarbeiterin die Filiale vor Öffnung der Sparkasse betreten. Dann war sie misstrauisch geworden und hatte die Flucht ergriffen, um die Polizei zu alarmieren. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich zwei weitere Angestellte im Gebäude befunden, eine von ihnen konnte später aus der Bank entkommen, einen weiteren Mitarbeiter befreiten die Spezialeinsatzkräfte aus dem Tresorraum. Er war gefesselt aber unverletzt.

Spezialkräfte nahmen in der Nähe der Sparkasse zwei Tatverdächtige fest. «Zwei Personen befinden sich in Polizeigewahrsam», twitterte die Polizei. Es blieb unklar, ob es sich um Tatbeteiligte handelt. Auf sie passe die Täter-Beschreibung, die die aus dem Gebäude entkommene Frau den Polizisten gegeben habe, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei fahndet zudem nach eigenen Angaben intensiv nach einem roten, älteren VW-Golf. Der Wagen sei kurz vor dem Alarm in der Sparkassenfiliale mit zwei jungen Männern davongefahren.

Am Tatort waren nach dem Alarm Einsatzkräfte aus Duisburg und Essen zusammengezogen worden. Der Bereich um die Sparkasse im linksrheinischen Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen war weiträumig abgesperrt worden. Die Polizei stufte den Einsatz als «Großlage» ein.