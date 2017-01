Landarztquote kommt: Ministerin Huml will bald die Umsetzung in die Praxis

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml will die Landarztquote auf den Weg bringen. Dabei bekommen junge Medizinstudenten 500 Euro monatlich zur Unterstützung, wenn sie sich verpflichten, später als Hausarzt in Regionen zu arbeiten, die bereits unterversorgt sind.

Hintergrund: Seit Jahren klagt auch Oberfranken über zu wenig Ärzte in den Landkreisen. Der oberfränkische Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Megele, hatte erst vor Kurzem betont, politische Maßnahmen hätten zumindest zu einer Stabilisierung der Ärztezahlen geführt. Gleichzeitig hatte er darauf aufmerksam gemacht, dass in den nächsten Jahren viele Landärzte in Oberfranken in den Ruhestand gehen werden und es dann große Probleme bei der Versorgung geben werde.