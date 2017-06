Landeswettbewerb: CVG-Schüler bekommen Auszeichnung für Ausstellung

„Kulmbacher Bierkultur im Wandel der Zeit“: so hieß eine Ausstellung des P-Seminars am Caspar-Vischer-Gymnasium Anfag des Jahres im Badhaus. Jetzt bekommen die Schüler einen Preis, weil sie damit am Schülerlandeswettbewerb „Erinnerungszeichen 2016/17“ erfolgreich teilgenommen haben. Die Gymnasiasten analysierten in dem Projekt die Bierpreisentwicklung, sammelten Informationen zur Industrialisierung und präsentierten Geschichten rund ums Bier.

In ganz Bayern erforschten rund 900 Schüler die geschichtlichen Hintergründe kulinarischer Traditionen und Gepflogenheiten ihrer Heimat.