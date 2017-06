Landkreis Bayreuth wird „Gesundheitsregion plus“: Gesundheit steht an erster Stelle

Der Landkreis Bayreuth wird zum 1. Juli „Gesundheitsregion plus“. Das Ziel sei laut Bayerns Gesundheitsministerin Huml, Gesundheitsförderung und Prävention stärker in den Alltag der Menschen zu integrieren.

Wichtig sei, eine hochwertige medizinische Versorgung wohnortnah in allen Regionen zu erhalten, so Huml.

Die „Gesundheitsregion plus“ – Landkreis Bayreuth – erhält dafür auch Geld: 108.000 Euro gibt es vom Freistaat. Der unterstützt bereits seit mehreren Jahren mit Projekten wie „Gesunder Landkreis“ oder „Gesundheitsregionen“ das Engagement für Prävention und Gesundheitsversorgung.