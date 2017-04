Landtag diskutiert Gesetz zur Kontrolle von Gefährdern

München (dpa/lby) – Längere Speicherung von Videoüberwachungen, Fußfesseln, unbefristete Vorbeugehaft: Der bayerische Landtag befasst sich am Dienstag erstmals mit dem umstrittenen Gesetzesentwurf der Staatsregierung zum Umgang mit Extremisten und Gefährdern. Das federführende Innenministerium will damit der Polizei mehr Einflussmöglichkeiten im Kampf gegen Terroristen an die Hand geben. Das Gesetzesvorhaben wurde aber bereits nach dem Beschluss des Kabinetts im Februar von Juristen als «verfassungsrechtlich bedenklich» kritisiert.

Weitere Themen der Sitzung sind die von der SPD eingebrachte Novelle des Denkmalschutzgesetzes. Darin spricht sich die Fraktion für die Einführung eines sogenannten Schatzregals aus. Es soll die bisweilen unklare Eigentumsfrage bei archäologischen Funden im Freistaat neu regeln und verhindern, dass Raubgräber zu Eigentümern werden können. Nach den Beratungen im Ausschuss zeichnet sich aber keine Mehrheit dafür ab. Die CSU lehnt den Antrag ab. Auf Antrag der Grünen geht es zudem erneut um den Flächenverbrauch in Bayern. Die Fraktion fordert unter anderem eine Obergrenze für die Versiegelung von Flächen.