Landtag diskutiert über Inhalte des neuen G9

München (dpa/lby) – Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann will seine Partei als einer der zwei Spitzenkandidaten in die bayerische (…)

Hartmann will Grünen-Spitzenkandidat werden

München (dpa/lby) – Schlechte Werte für die CSU und ihren Chef Horst Seehofer: Wäre am nächsten Sonntag bereits Landtagswahl, (…)

München (dpa/lby) – Die Freien Wähler (FW) haben im Landtag die Einführung einer dritten Sportstunde in der ersten Klasse und (…)

Private Überschuldung in Bayern nimmt zu

München (dpa/lby) – Die Zahl der Menschen in Bayern, die ihre Schulden in absehbarer Zeit nicht zurückzahlen können, ist in den (…)