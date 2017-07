Landtag setzt Bayern-Ei-Untersuchungsausschuss ein

München (dpa/lby) – Kurz vor der Sommerpause soll im Landtag heute der lange geplante Untersuchungsausschuss zur Bayern-Ei-Affäre eingesetzt werden. Mit mehr als 350 Fragen will die Opposition die Hintergründe des europaweiten Lebensmittelskandals aufklären. In mehreren europäischen Ländern waren im Sommer 2014 Menschen an Salmonellen erkrankt, mindestens ein Mensch soll an den Folgen gestorben sein. Die Behörden sehen sich unter anderem mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätten früh von dem Skandal um die niederbayerische Firma gewusst, die Bevölkerung aber nicht gewarnt.

Ausschussvorsitzende soll Mechthilde Wittmann (CSU) werden – die damit als erste Frau in der Geschichte des Landtags einen Untersuchungsausschuss leiten soll. Noch heute will sich das Gremium dann zu einer konstituierenden Sitzung treffen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung des Landtags steht eine Regierungserklärung von Finanzminister Markus Söder (CSU) zur Situation der Bayerischen Landesbank. Die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause ist dann am morgigen Donnerstag.