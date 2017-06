Landtag will Feuerwehrzeit verlängern: mehr Geld für Beamte

München (dpa/lby) – Die Dienstzeit von Feuerwehrleuten in Bayern soll künftig nicht mehr automatisch mit dem 63. Lebensjahr enden. Die Novelle des Feuerwehrgesetzes, die der Landtag heute beschließen will, sieht vor, die Altersgrenze auf 65 Jahre anzuheben. Damit reagiert der Freistaat wie bereits andere Bundesländer auf mögliche Personalengpässe bei den Feuerwehren.

Weitere Themen der Plenarsitzung sind die Gehaltsanpassungen für die bayerischen Beamten und die Einführung der sogenannten Homo-Ehe. In Anlehnung an die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst sollen die bayerischen Staatsbediensteten dieses Jahr 2,0 Prozent mehr Geld bekommen und 2018 dann nochmals 2,35 Prozent. Dies schlägt sich im Haushalt in Mehrausgaben für das Jahr 2017 in Höhe von rund 480,1 Millionen Euro nieder, für das Jahr 2018 rund 794,8 Millionen Euro.

Mit Blick auf die kritische Haltung der regierenden CSU zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare fordert die SPD die Staatsregierung auf, sich dennoch im Bundesrat für die Einführung der Homo-Ehe einzusetzen. Dem Antrag werden aber keine Erfolgschancen zugerechnet.