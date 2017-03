Landtagsabgeordnete Claudia Stamm tritt bei den Grünen aus

München (dpa/lby) – Paukenschlag bei den bayerischen Grünen: Die Landtagsabgeordnete Claudia Stamm tritt überraschend aus ihrer Partei aus. Das gab die 46-Jährige am Mittwoch in München bekannt. Sie wolle stattdessen eine neue Partei für Bayern gründen. «Es ist an der Zeit: Bayern fehlt eine Kraft, die klar und deutlich für ihre Positionen, ihre Werte einsteht», schrieb die Tochter von Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) in einer Mail. «Der Schritt fällt mir nicht leicht, und es ist kein Schritt, der leicht sein wird. Ich weiß aber, es muss sein.»