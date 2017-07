Lange Durststrecke: Das Mobilitätskonzept für Kronach wird bei 2019 in den Nahverkehrsplan eingearbeitet

Der Landkreis Kronach schraubt seit Jahren an seinen Verkehrswegen und dem Nahverkehrsplan. Jetzt steht fest: Der alte Nahverkehrsplan für den Landkreis wird neu ausgeschrieben, und auch das neue Mobilitätskonzept soll darin integriert werden. Das ist jetzt beschlossen worden.

Eigentlich sollte das Konzept für die Mobilität im Kronacher Raum längst gestartet sein, wurde aber auch in diesem Jahr wieder nach hinten verschoben. Grund: Die Omnibusverkehr Franken GmbH ( OVF) hatte die Gesamtkoordination und Gesamtkonzession abgelehnt – entgegen aller früherer Absprachen. Der Landkreis Kronach und die OVF wollen das Konzept jetzt gemeinsam weiterentwickeln und auch an einer verbesserten Schülerbeförderung arbeiten. Die wird seit Jahren gefordert. Laut Landrat Löffler soll der neue Nahverkehrsplan mit dem Mobilitätskonzept Ende 2019 fertig sein.