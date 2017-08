Laster stoßen zusammen: Beide Fahrer schwer verletzt

Allersberg (dpa/lby) – Beim Zusammenstoß zweier Lastwagen auf der Autobahn 9 bei Allersberg (Landkreis Roth) sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Den materiellen Schaden bezifferte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf über 200 000 Euro. Ein Richtung München fahrender Laster hatte am Dienstagabend eine Panne und stand teilweise auf dem rechten Fahrstreifen. Ein anderer Lastwagen krachte in den stehenden Lkw. Herumfliegende Teile beschädigten drei weitere Fahrzeuge.

Für die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten waren bis Mittwochmittag die mittlere und rechte Fahrspur gesperrt. Der eine Lastwagen hatte sechs Tonnen Bierdosen geladen, der andere 20 Tonnen Latexfarbe. Die Ladung verteilte sich teils über alle sechs Fahrstreifen. Es sei eine ziemliche Sauerei gewesen, sagte der Sprecher. Es gab Behinderungen im Berufs- und Ferienverkehr.