Lastwagen drängt wohl Sattelschlepper ab: 100 000 Schaden

Neu-Ulm (dpa/lby) – Auf der Autobahn 8 soll ein Lastwagenfahrer einen Kollegen derart abgedrängt haben, dass ein Schaden von 100 000 Euro entstanden ist. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges gab an, dass er in der Nacht zum Montag in der Nähe von Neu-Ulm überholt worden sei und der andere Lkw-Fahrer ihn beim Einscheren auf den Seitenstreifen gedrängt habe. Der 24-Jährige geriet mit seinem Transporter auf die Schutzplanke und walzte diese auf etwa 100 Meter Länge platt.

Der Unfallverursacher soll einfach Richtung Stuttgart weitergefahren sein, berichtete die Polizei. Der havarierte Laster musste von zwei Kränen von der demolierten Schutzplanke gehoben werden. Für die Bergung waren zwei Fahrspuren auf der Fernstraße stundenlang gesperrt.