Lastwagen rammt Mauer: Fußgängerin verletzt

Schweinfurt (dpa/lby) – Zur falschen Zeit am falschen Ort: Weil ein Lastwagen-Fahrer in Schweinfurt gegen eine Mauer gefahren ist, ist eine Fußgängerin von den herabstürzenden Steinen schwer verletzt worden. Der Sattelzug war nach Angaben der Polizei am Dienstag in einer Ausfahrt an der Natursteinmauer hängen geblieben. Daraufhin stürzte etwa ein Drittel der Mauer ein. Einer der schweren Brocken rollte dabei auf die Frau zu, die in dem Moment an der Mauer vorbei lief. Die 61-Jährige wurde von dem Stein am Bein schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.