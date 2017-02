Laune ins Gefängnis: Junger Kulmbacher gesteht Brandstiftung – Untersuchungshaft

Was bleibt ist Kopfschütteln und aber auch eine gewisse Erleichterung. Darüber, dass der Brandanschlag auf ein Mietshaus in der Kulmbacher Innenstadt offenbar keinen fremdenfeindlichen Hintergrund hat. Der hatte im Raum gestanden, weil in dem Haus, in dem am Dienstag Abend ein Kinderwagen in Brand gesteckt worden war auch drei Flüchtlingsfamilien leben.

Die Kulmbacher Polizei hat den Fall schnell geklärt und noch am Brandort einen 20-jährigen Kulmbacher festgenommen. Der hatte eine Bekannte in dem Haus besucht und beim Gehen aus einer Laune heraus den Kinderwagen in Brand gesteckt. So hat es der junge Mann der Polizei gestanden. Gegen ihn ist gestern Haftbefehl erlassen worden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 20-Jährigen jetzt wegen Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung und ihm droht Gefängnis. Immerhin war durch den dichten Qualm das Treppenhaus schnell bis unters Dach verqualmt und den 13 Bewohnern der Weg ins Freie abgeschnitten. Fünf von ihnen haben Rauchvergiftungen erlitten, drei wurden ins Krankenhaus gebracht.